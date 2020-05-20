عاجل.. “سكني” يطلق مشروعًا جديداً يوفر 72 شقة في الخبر

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان مشروعاً سكنياً جديداً تحت الإنشاء في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية “أنار السكني”، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفر 72 شقة سكنية تحت الإنشاء، استمراراً لجهود الوزارة لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها عبر إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار.

ودعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين الراغبين في التملك في مدينة الخبر إلى زيارة موقع أو تطبيق “سكني” الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونياً على الرابط (https://rep.sakani.housing.sa/offplan-projects/596)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن كافة الاستفسارات حول المشاريع.

وأوضح البرنامج أن مشروع “أنار السكني” الواقع بمخطط الشبيلي في حي الحمراء بمحافظة الخبر يتميز بقربه من المواقع الحيوية كالشبيلي جراند مول وجسر الملك فهد، وتبلغ مساحة المشروع 4.992 م2 يوفر 72 شقة تحت الإنشاء في أربع عمائر مستقلة، تتراوح مساحات الوحدات من 153 الى 163 م2 وتبدأ أسعارها من 540 ألف ريال وبأقساط شهرية مُيسرة.

وتتميز الشقق بتصاميم عصرية مع استغلال للمساحات الداخلية، حيث يوفر استقلالية لكل وحدة مع اطلالة خارجية لجميع الغرف بالإضافة إلى التصاميم المرنة للشقق والقابلة للدمج أو تعديل استخدام الفراغات، كما يحتوي على الواجهات الزجاجية التي توفر انارة دائمة للساكنين.

كما يحتوي كل دور على منطقة خلفية للتكييف لا تؤثر على الواجهات والشكل الجمالي، كما يوفر المشروع مساحات خضراء للسكان مضاءه وملعب للأطفال.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.