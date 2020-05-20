شعبية وهمية لأردوغان على تويتر.. نصف متابعيه حسابات مزيفة

كشفت تقارير إعلامية تركية أن بيانات وبرمجيات تحليل المتابعين أكدت عن أن المتابعين الذين حصدهم الرئيس التركي رجب أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شعبية وهمية.

وقالت التقارير التي نشرت صورة من البيانات إن شركات تحليل المتابعين عبر تويتر اكتشفت المتابعين الوهميين لدى حساب الرئيس التركي بما يعادل نصفهم.

واستنكر نشطاء على موقع التواصل الشهير ما أسموه لعبة الأتراك لإظهار الرقم المليوني المزيف في محاول لإضفاء شعبية للرئيس التركي.

وقال حساب باسم “سفر برلك” على تويتر، وهو معني بكشف فشل السياسات التركية “في فضيحة جديدة لأردوغان، تبين بأن نصف متابعينه عبر موقع التويتر وهميين.. أردوغان الباحث عن ” الشعبية الوهمية ” لم يستطع أن يخفي هذه الحقيقة وذلك بعد أن كشفت برمجيات تحليل المتابعين بأن الرقم المليوني الذي يحضى به ليس إلا “أكذوبة”.