رابطة الدوري الإنجليزي تعطي صندوق الاستثمارات السعودي الضوء الأخضر لإتمام صفقة شراء نيوكاسيل #عاجل

أكدت تقارير وسائل إعلام بريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أعطت الضوء الأخضر لصندوق الاستثمارات السعودي لإتمام صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون دولار.

وقال تقرير صحيفة ديلي إكسبريس إن رابطة الدوري الإنجليزي لم تجد أي سبب يدعو إلى إيقاف الصفقة.

ومن المنتظر أن يدخل نيوكاسل الفترة المقبلة بحلة جديدة، وحسم الصفقة سيجعل من النادي الإنجليزي أحد أغنى أندية العالم، في ظل الميزانية الضخمة المتوقع ضخها، والتي يمكن أن تؤدي إلى ثورة شاملة في صفوف الفريق، كي يصبح أحد المنافسين على الألقاب في إنجلترا.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب. ويحتل نادي نيوكاسل يونايتد حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، جمعها من 29 مباراة.