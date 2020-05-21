رسمياً: التعليم تحظر الشيلات والأناشيد في حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي 

منعت وزارة التعليم جميع مدارسها وإداراتها وأندية الحي من رفع الشيلات والأناشيد وكذلك كتابة المنصب الوظيفي بدون ذكر الاسم بحساب التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتضمن دليل حوكمة حسابات التواصل الاجتماعي لوزارة التعليم وإداراتها ومدارسها وأندية الحي والمدارس والملحقيات السعودية بالخاصة سياسات النشر في شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالنصوص: يكون النص واضحا مفهوما لا لبس فيه، خالية من الكلمات والمصطلحات المعقدة، أو المبالغ فيها وصفة وخلو النص من الأخطاء اللغوية والإملائية ويفضل أن تتضمن النصوص صورة أو فيديوهات أو تصاميم إنفوجرافيك،لتكون أكثر تأثيرا، ووضوحا في التعبير عن الرسالة الاتصالية، مع مراعاة هوية الوزارة التي سبق الإشارة إليها.

وأوضحت الوزارة في الدليل أن كل نص يتضمن وسم، وفي حال عدم وجوده يكتفي بوسم #وزارة_التعليم ويبدأ النص بفعل ماض أو مضارع بحسب السياق الزمني والموضوعي أما الروابط المستخدمة فهي خاصة بوزارة التعليم وقطاعاتها، ولا تستخدم روابط جهات خارج الجهات التعليمية.