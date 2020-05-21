٤٨ سلة غذائية من جمعية الصيادين التعاونية بالقنفذة

بادرت جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة – فرع محافظة القنفذة بتوزيع ٤٨ سلة غذائية رمضانية خلال الشهر الكريم على مستحقيها من الاسر المتعففة بالمحافظة .

ياتي ذلك من باب حرصها على المشاركة المجتمعية في ظل التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا covid19 وتطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل الجهات المختصة حول انتشار فايروس كورونا من تباعد اجتماعي والتقيد بالاعداد المقررة داخل المرفأ واستخدام وسائل السلامة للحد من انتشاره .

ويأتي ذلك جنباً الى جنب مع أداء مهامها المتضمنة تقديم الخدمات لصيادي الأسماك ومتابعة العمل على تشغيل وصيانة مرفأ الصيادين للوصول لأفضل الممارسات المؤدية لسلامة وصول المنتج السمكي بأفضل حالة للمستهلك بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة القنفذة.