فتح باب القبول بكلية السياحة والفندقة بالطائف لخريجي الثانوية العامة

أعلنت كلية السياحة والفندقة بالطائف فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة، خلال الفترة (4-17) من شهر ذي القعدة القادم، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام 1441/1442.

‏وذكر أ / خليل الثقفي عميد كلية السياحة والفندقة بالطائف ، بأن القبول سيكون بقسم السفر والسياحة ، وقسم إدارة الفعاليات .

وأكد الثقفي بأن مدة التدريب في الكلية لمدة سنتين ونصف في الفتره الصباحية حيث يحصل الخريج على الدبلوم التقني .

واهاب لجميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم والتقيد بالمواعيد المحددة.

كما اعلنت الكلية عن مواعيد القبول والتسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثق لخريجي الكليات التقنية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442 هـ ‏ بكلية_السياحة والفندقة بالطائف‬⁩ ‏من ١٤٤١/١١/١٤هـ الى ١٤٤١/١١/٢٥هـ من خلال رابط القبول .