أرقام مخيفة لأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الهند وتشيلي

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند تسجيل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت الوزارة الهندية في بيان لها إن العدد الإجمالي للإصابات وصل بذلك إلى 112 ألفا و359 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3435 حالات، والمتعافين إلى 45 ألفا و300 حالة.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الصحة بجمهورية تشيلي، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 53 ألفا و617 بعد تسجيل 4038 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 35 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 544 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 22504 شخصا بعد إحصاء 997 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 41179 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1680) وفالبارايسو (1770) وأنتوفاغاستا (1731) وبيوبيو (1224) وتاراباكا (1139) ونيوبلي (1011) وماغايانيس (977).