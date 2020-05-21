أمانة جدة: مصادرة 4 أطنان من الخضار والفاكهة.. وضبط مستودع للحقائب المقلدة

أعلنت أمانة جدة مصادرة ثلاثة 3 أطنان و900 كيلو جرام من الخضار والفاكهة لباعة مخالفين، وضبط مستودع مخالف لتخزين الحقائب المقلدة.

وقالت الأمانة إنها ضبطت، بالمشاركة مع وزارة التجارة، مستودعا مخالفا لتخزين الحقائب المقلدة.

وأكدت الأمانة مواصلة حملاتها الرقابية حرصاً على صحة المواطنين والمقيمين من مخاطر البضاعة المعروضة، وللتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.