إصابة ثمانية لاعبين في سانتوس لاجونا المكسيكي بفيروس #كورونا

قال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إن ثمانية لاعبين في سانتوس لاجونا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لكن بدون ظهور أي أعراض.

وتوقف الدوري المكسيكي في 15 مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يحدد المسؤولون موعد عودة البطولة.

وأشارت رابطة الدوري إلى أن جميع لاعبي سانتوس خضعوا للكشف يوم الاثنين. ولم تعلن الرابطة أو النادي عن اسماء اللاعبين.

وأضافت رابطة الدوري في بيان “اللاعبون سيخضعون للمراقبة وصحة جميع لاعبي الدوري المكسيكي سيتم ملاحظتها باستمرار”.

وسجلت المكسيك 56594 حالة إصابة بالإضافة إلى 6090 وفاة. وأمس الأربعاء أعلن مسؤولو الصحة عن وفاة 424 شخصا وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب الجائحة.