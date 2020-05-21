البلدية: لا تهاون في فرض الاشتراطات الصحية على الأسواق

واصلت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض للاستهلاك الآدمي، امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان “غذاؤكم أمانة”.

وقال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني، إن الحملات تهدف للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأضاف الزهراني أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين نجحت في مصادرة 58 كيلوجرام من الخضار والفواكه، وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة .

وشدد الزهراني على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، داعيا إلى التواصل مع البلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.