حفل افتراضي لطلاب مدارس الابناء بمحافظة الطائف

اقامت مدارس الابناء بسكن الضباط بمحافظة الطائف حفلاً افتراضياً لطلابها الخريجين من المرحله الابتدائية والمتوسطة وذلك عن طريق احد برامج التواصل الاجتماعي (تليجرام) .

وقد لاقت الفكرة استحسان إدارة التعليم بالمحافظة حيث حرص مدير التعليم على المشاركة في الحفل وذلك بالقاء كلمة مسجلة له في الحفل تحدث فيها عن جهود الدولة بمكافحة فايروس كورونا بالإضافة لجهود المعلمين بتعليم الطلاب عن بعد.

كما شارك الحفل مدير منطقه الطائف العسكرية اللواء ركن الدكتور محمد بن مشبب القحطاني والقى كلمة مسجلة ايضاً.

فيما شارك قائد المدرسة الأستاذ عادل بن عيضه النفيعي بالحفل الإفتراضي بكلمة جاء فيها : أن هذه المناسبة تأتي في ظل ظرف استثنائي تعيشها بلادنا وأنه كان يتمنى أن يلتقي بابنائه الطلاب ويحتفل معهم .

وتم تكريم الطلاب المتفوقين بهدايا عينيه تم توصيلها لمنازلهم كذلك تم تكريم جميع الطلاب بشهادات شكر وتقدير ارسلت لاولياء أمورهم عبر روابط قابلة للطباعة ليتسنى لهم طباعتها والاحتفاظ بها.