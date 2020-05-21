“اتحاد جدة” يبحث عن لاعبين محليين لتدعيم الدفاع

تحاول إدارة نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع لاعبين محليين لتدعيم خط الدفاع والمحور المتأخر، للفريق الأول لكرة القدم.

وتريد إدارة النادي تدعيم الخط الخلفي بجانب البرازيلي برونو أوفيني والسعودي زياد المولد، بعد أن رسم البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق، ملامح احتياجاته في التقرير الفني للموسم المقبل.

وغم أن كاريلي أبدى في التقرير رضاه عن أجانب الفريق، إلا أن الإدارة التي يرأسها أنمار الحائلي، تركز في تعاقداتها على اللاعبين المحليين في أكثر من مركز، إذا توفر اللاعب الذي سيخدم الفريق.

ومن المتوقع عدم وجود تغيير كبير في صفوف المحترفين الأجانب بالنادي، ففي حالة لم يستمر المغربي كريم الأحمدي مع الفريق في الموسم المقبل، فستتم الاستعانة بالبرازيلي جوناس دي سوزا بدلا منه.

وطالب مدرب الفريق بإقامة مباراتين تجريبيتين على الأقل في حال بدأت الاستعدادات لاستئناف الأنشطة الرياضية التي توقفت احترازيا للحد من تفشي فيروس كورونا.