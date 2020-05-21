وصفها بـ”المريضة نفسيا”.. بيلوسي: ترامب كطفلٍ على حذائه براز كلب

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رئيس بلادها، دونالد ترامب، بأنه “طفل على حذائه براز كلب”.

ورغم أن بيلوسي وترامب لم يتبادلا أي حديث مباشر منذ نحو سبعة أشهر، إلا أنهما تبادلا الانتقادات اللاذعة هذا الأسبوع، رغم الأوضاع الضعبة التي تواجهها الولايات المتحدة، مع تفشي فيروس كورونا، ووفاة أكثر من 91 ألفا بسببه.

وخلال مؤتمر صحفي، أجابت بيلوسي على سؤال بخصوص “تعليقات استفزازية” أدلى بها ترامب عن مقدم البرامج الأمريكي الشهير، جو سكاربورو، حيث وصفه بأنه “معتوه”، قائلة: “الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله، وعلى حذائه براز كلب، وأيضا على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة”.

وفي تصريحات للصحفيين خلال زيارة لمبنى الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب: “بيلوسي امرأة مريضة. عندها مشاكل كثيرة. مشاكل نفسية كثيرة”.

وكان ترامب يرد على تعليقات لبيلوسي اعتبرت فيها أن دوار هيدروكسيكلوروكين لن يحميه من فيروس كورونا، بسبب سنه ولأنه “أحد مرضى السمنة”.