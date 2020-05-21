أكثر من 5 ملايين إصابة بفيروس #كورونا في العالم 

أعلن رسميا إصابة أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد في العالم، سبعون بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش الخميس.

وبلغ عدد الإصابات خمسة ملايين وستة آلاف و730 إصابة بينها 328 ألفا و47 وفاة، خصوصا في أوروبا(مليون و954 ألفا و519 إصابة و169 ألفا 880 وفاة)القارة الأكثر تضررا، والولايات المتحدة حيث أصيب مليون و551 ألفا و853 شخصا وتوفي 93 ألفا و439.

لكن عدد الحالات التي تم تشخيصها لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات لأن العديد من الدول لا تجري فحوصات سوى للحالات الخطيرة.