بريطانيا: تطبيق هاتفي لتعقب المشتبه في إصابتهم بـ #كورونا

قال وزير الأمن البريطاني‬‬، بن والاس، اليوم الخميس، إن بريطانيا سوف تستخدم تطبيقات التتبع التقليدية، لمعرفة تحركات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتعقبهم، حتى يتم الانتهاء من تطبيق هاتفي خاص للقيام بهذه المهمة.

واعتبر والاس أن التطبيق سيساعد على إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد ذكر أمس الأربعاء، أن برنامجا “متطورا” لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الأول من يونيو المقبل، واعتبره إجراءً رئيسيا لإعادة فتح البلاد.