بعد أيام من إعادة تشغيلهما، قررت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، إغلاق اثنين من مصانعها في الولايات المتحدة، إثر اكتشاف إصابة بعض العمال بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ونقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم الشركة أنه تقرر إغلاق مصنع شيكاجو الذي ينتج السيارتين فورد إكسبللورر ولنكولن أفياتور، منذ ظهيرة الثلاثاء، بعد اكتشاف إصابة اثنين من العاملين بفيروس كورونا، كما تقرر إغلاق مصنع ديربورن ميشيجان الذي ينتج الشاحنة الخفيفة الأكثر مبيعا لدى الشركة الأمريكية إف 150، أمس الأربعاء، لنفس السبب.

يذكر أن فورد كانت قد استأنفت تشغيل مصانعها في الولايات المتحدة الاثنين الماضي، بعد فترة إغلاق استمرت منذ منتصف مارس الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا.

في الوقت نفسه أعادت فورد تشغيل مصنع شيكاجو أمس الأربعاء، بعد اتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير وغيرها من الإجراءات الصحية المقررة، قبل أن يتوقف العمل مجددا بسبب نقص مستلزمات الإنتاج.