عاجل… “الصندوق العقاري” يتيح خدماته الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن صندوق التنمية العقارية أن خدماته الإلكترونية متاحة للمواطنين المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر البوابة www.redf.gov.sa ، حرصاً منه على استفادة المواطنين من 30 خدمة مساندة تمكنهم من الحصول على “القرض المدعوم” بكل يسر وسهولة.

وقال المتحدث الرسمي لـلصندوق حمود العصيمي،” إن الخدمات الإلكترونية متاحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمستفيدين الراغبين في إنهاء بعض الاجراءات أو الاستفسار عن التمويل العقاري المدعوم، تمهيداً لإكمال عقده التمويلي المدعوم مع الجهات التمويلية المعتمدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك”.

وأضاف أن من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، خدمة المستشار العقاري التي تقدم 5 توصيات تمويلية، وكذلك الاستعلام الشامل، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، مؤكداً على البنية التقنية للخدمات الإلكترونية للصندوق العقاري التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وكذلك تمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم دون الحاجة لمراجعة اي من فروع الصندوق .

وأفاد أن من الخدمات الأخرى التي يوفرها الصندوق إلكترونياً، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى سمه، الاستعلام عن طلب إعفاء متوفي، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تمكين المواطن من الحصول على ” القرض المدعوم”.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أتاح للمواطنين الاستفادة من خدماته الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بشكل ذاتي ومباشر، خلال فترة تعليق العمل والاحترازات الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا.

حرصاً من الصندوق على تمكين الأسر السعودية من برنامج القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة، كما حرص الصندوق خلال تلك الفترة على تقديم موعد إيداع الدعم السكني لثلاثة أشهر على التوالي لمستفيدي “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.