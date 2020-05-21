خريطة توزيع إصابات #كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ714 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 714، جدة 390، مكة 299، المدينة 193، بريدة 144، الهفوف 141، الدمام 86، الدرعية 61، الجبيل 58، الخبر 54، الظهران 52، تبوك 51، الطائف 50، ضباء 30، ينبع 16، القطيف 15، بيش 12، أحد رفيدة 10، خليص 9، الجفر 8، نجران 8، خميس مشيط 7، العقيق 7، محايل عسير 6، بيشة 6، الخرج 6، رجال ألمع 5، عيون الجواء 5، حائل 5، حوطة سدير 5، أبها 4، الخفجي 4، السحن 4.

البطحاء 3، صفوى 3، عنيزة 3، أم الدوم 3، وادي الدواسر 3، الدوادمي 3، المزاحمية 3، ظهران الجنوب 2، النعيرية 2، البدائع 2، البشائر 2، ميسان 2، رابغ 2، الوجه 2، صامطة 2، صبيا 2، القوز 2، حوطة بني تميم 2، الدلم 2، رويضة العرض 2، شقراء 2، القويعية 2، وحالة واحدة في كل من بقيق، وادي الفرع، مهد الذهب، تثليث، القريع، الباحة، القرى، بلجرشي، العارضة، الطوال، القنفذة، شرورة، منفذ الحديثة، ثادق، الرين، ساجر.