متحدث الصناعة: 538 مستفيدًا من مبادرات الصندوق الصناعي بإجمالي 3.7 مليار ريال حتى الآن

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إن أزمة كورونا أثبتت قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي في وطننا على التفاعل الكبير وديناميكية العمل، حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية السوق السعودي بالاحتياج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الصندوق الصناعي أطلق الكثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، تمثلت في تقديم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، ليصل عدد إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يقدر بــ 3.7 مليار ريال منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وأوضح أن هناك أكثر من 820 مصنعًا غذائيًا بين منتج وتحت الإنشاء وتشمل منتجاتها اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب 150 مصنعًا طبيًا بين منتج وتحت الإنشاء، حيث تشمل المجالات الطبية والصناعات الدوائية.

وفيما يخص المدن الصناعية، أكد أن “مدن” تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية، تضم أكثر من3500 مصنع منتج، ويعمل بها قرابة 500 ألف مابين موظف وعامل، بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 367 مليار ريال.