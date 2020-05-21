لخفض نسبة المدخنين.. منع إعلانات التبغ في شوارع ألمانيا

اتفقت أحزاب الائتلاف الحكومي الألماني بعد مفاوضات طويلة على منع إعلانات التبغ في الشوارع، إذ إن ألمانيا لا تزال البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بذلك.

وجاء في مسودة قانون اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس أن الإعلانات في الأماكن العامة لمنتجات التبغ ستمنع اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2022. واعتبارا من 2021، سيُمنع توزيع السجائر مجانا خلال الأحداث العامة كما أن الإعلانات في السينما ستقتصر على الأفلام الموجهة للبالغين.

ولن يشمل هذا التدبير السجائر الإلكترونية إلا اعتبارا من 2024، بحسب هذا النص الذي سيخضع لنقاش برلماني أول الجمعة في 29 أيار/مايو الجاري.

وتحظر القوانين الألمانية حاليا إعلانات التبغ على قنوات الإذاعة والتلفزيون والصحافة، غير أن ألمانيا تبقى البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يمنع اللافتات الترويجية للتبغ في الشوارع وإعلانات هذه المنتجات في السينما حيث يُسمح بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء من دون قيود على نوعية الأفلام أو جمهورها.

واعتبر المشرعون في مسودة القانون أن التدابير الجديدة ستشكل “مع القيود القائمة أصلا وسيلة فعالة لخفض نسبة المدخنين” في ألمانيا.

وكانت مبادرة تشريعية مشابهة أسقطت في البرلمان رغم نيلها موافقة مجلس الوزراء سنة 2016، بسبب معارضة تكتل المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل. لكن في نهاية 2019، غيّر هذا التكتل موقفه في الموضوع ما فتح الباب أمام مفاوضات جديدة.