خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بقرب حلول عيد الفطر من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – جلالته التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير