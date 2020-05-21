عاجل.. إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة جائحة #كورونا

في إطار مساعِ حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تواصل الجهات الحكومية إطلاق مبادراتها لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات الجائحة.

ويضم “دليل مبادرات” أكثر من 120 مبادرة تستهدف الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، حيث يٌعد بمثابة وثيقة تحصر جميع المبادرات التي نفذتها الحكومة لحماية المواطنين ومساندة القطاع الخاص وبخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الوباء.

ويُمكن “دليل مبادرات” المستفيدين (أفرادا ومنشآت ومستثمرين) من الوصول إلى جميع المبادرات والاطلاع على شروط وآلية الاستحقاق وفق إجراءات تمتاز بالمرونة.

ويعكس حجم المبادرات المرصودة في الدليل حرص الحكومة على توفير أوجه الدعم الممكنة كافة لجميع أفراد المجتمع والمنشآت على تباين أحجامها من أجل تجاوز هذه الأوقات الصعبة.

ويمكن الوصول إلى “دليل مبادرات” عبر الرابط الإلكتروني: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Documents/كتيب%20مبادرات.pdf