تسليم الوثائق والسجلات الأكاديميَّة في “أم القرى” إلكترونيًّا للخريجين

أطلقت جامعة أم القرى عبر منظومتها الإلكترونية خدمة تسليم الشهادات والسجلات الأكاديمية لخرِّيجيها بمختلف الدرجات العلمية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيَّة للوقاية من جائحة كورونا.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د.عبدالرحمن الغامدي، أن هذه الخدمة تمكِّن الطلبة الخرِّيجين- على اختلاف درجاتهم العلمية- من الحصول على نسخة موقَّعة ومصدَّقة من وثيقة التخرج إلكترونيًّا من مكان تواجدههم، مستغنين بذلك عن الذهاب إلى الجامعة.

من جانبه أشار عميد عمادة تقنية المعلومات بالإنابة د.عاطف الحجيلي، إلى توفر رابط للتحقُّق من الوثيقة من خلال تقنية QR code، التي تتيح الانتقال إلى خدمة التحقُّق من الوثيقة على موقع الجامعة ، وتسمح للطالب بالاحتفاظ بها نسخةً إلكترونيَّة، وتمكِّنه من طباعتها واستخدامها.

بدوره هنَّأ معالي رئيس الجامعة أ.د.عبدالله بافيل الطلبة بمناسبة تخرُّجهم، طالبًا منهم الاستزادة من المعرفة، وإثراء المحتوى العلميِّ والبحثيِّ، وتسخير إمكاناتهم وطاقاتهم الفتيَّة في خدمة الوطن.