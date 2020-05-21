سوريا : منع رجل الأعمال رامي مخلوف من مغادرة البلاد

قررت محكمة القضاء الإداري بدمشق منع مغادرة رجل الأعمال رامي مخلوف خارج البلاد” معللة ذلك بالعمل بأحكام دستور البلاد.

ونشرت صفحة مجلس الدولة في سوريا، نص قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بدعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات السورية بوصفها جهة مدعية على رجل الأعمال السوري رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل موبايل تيليكوم”.

وخلص القرار إلى منع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد لحين البت بأساس الدعوى.

ونشرت صفحة مجلس الدولة في سوريا، نص قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري بدعوى تقدمت بها وزارة الاتصالات السورية بوصفها جهة مدعية على رجل الأعمال السوري رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل موبايل تيليكوم”.

وخلص القرار إلى منع مغادرة الجهة المدعى عليها البلاد لحين البت بأساس الدعوى.

ويأتي القرار بعد خلاف بين مخلوف و الرئيس السوري بشار الأسد