اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان على عودة مفاوضات سد النهضة

اتفقت السودان ومصر وإثيوبيا على استئناف مفاوضات واشنطن بشأن سد النهضة.

وأعلنت الحكومة السودانية، الخميس، أنه تم اتفاق بين الخرطوم وأديس أبابا على تكليف وزراء المياه في السودان ومصر وإثيوبيا، للبدء في ترتيبات العودة إلى واشنطن “بأسرع ما يمكن” للتفاوض حول سد النهضة.

أعربت مصر عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده لتكملة الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدةً أهمية أن يكون جادا وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.