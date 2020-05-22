استمرار هطول الأمطار الغزيرة بمناطق المملكة #صباح_الخير #يوم_الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض وحائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف وحالة البحر متوسط الموج.