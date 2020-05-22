“مشائخ ليبيا” يطالب بتفعيل “الدفاع العربي المشترك” لصدّ الاستعمار التركي

أصدر المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، أمس الخميس، بيانا يطالب فيه الدول العربية بتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، لمواجهة التدخل التركي في ليبيا.

وقال المجلس في بيانه إنه يرفع النداء العاشر، لكل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية ولجامعة الدول العربية، ومجلس الأمن، لاتخاذ موقف حاسم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية، وحمايتها، واحترام إرادة شعبها.

ويأتي بيان المجلس بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق، على قاعدة الوطية الجوية، بدعم تركي.

وطالب المجلس الأعلى لقبائل ليبيا، بالإسراع لتدارك الموقف الميداني الخطير، وتفعيل الاتفاقية، ووقف اجتياح الاستعمار التركي للأراضي الليبية.