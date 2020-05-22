محافظ الجموم يقف على جهود مواجهة كورونا بوادي فاطمة

في إطار حملة براً بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قام محافظ الجموم فهد بن منير القثامي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي يوم امس الخميس 28-9-1441 هـ بزيارة لمقر لجمعية التنمية الاسرية بمحافظة الجموم احدى الجهات الأهلية التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة المشاركة ضمن الحملة وكان في استقبالهم رئيس مجلس الادارة عائض اللقماني ونائب رئيس المجلس سعد المولد والمدير التنفيذي للجمعية ياسر الشيخ.

واطلع المحافظ على سير العمل ومشوار الجمعية الاجتماعي والاستشاري من بداية جائحه فيروس كورونا المستجد وبعض لنماذج المبادارات والمساعدات التي قدمتها الجمعية والبرامج التوعوية والدورات عن بعد ومشاركة الفريق التطوعي التابع للجمعية في مشروع تكافل الجموم لتفطير الصائمين الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهم الله على دعم المواطنين والمقيمين على ثرا هذه البلاد المباركة وتوفير الدعم لهم ومساندتهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدم المحافظ شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ورئيس وأعضاء مجلس الادارة بالجمعية لما يقدمونه من اعمال ومبادارات جليلة تطوعية اجتماعية واستشارية.