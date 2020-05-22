الذهب يواجه انخفاضاً أسبوعياً بفعل مؤشرات

ارتفع الذهب اليوم الجمعة إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، على الرغم من أنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بفعل مؤشرات اقتصادية إيجابية من بعض الدول التي خففت إجراءات العزل العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1727.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.4 بالمئة أمس الخميس وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار.

وصعد المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 يوم الاثنين، لكنه تراجع منذ ذلك الحين ويتجه حاليا للانخفاض 0.7 بالمئة على أساس أسبوعي.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز العوامل الأساسية ما زالت داعمة للذهب، لكن كان هناك بعض التحسن في أنشطة التصنيع في أوروبا والولايات المتحدة، وكانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الليلة الماضية أفضل قليلا.

وانحسر انكماش اقتصاد منطقة اليورو في مايو أيار بحسب ما أظهره مسح مؤشر مديري المشتريات. كما تحسن ركود القطاع الخاص الألماني بفعل تخفيف قيود إجراءات العزل العام الموضوعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبح الإقبال على المخاطرة، مما دعم الذهب وعوض ضغوط على سعر المعدن الأصفر ناجمة عن البيانات الأفضل قليلا.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تسببت خطة بكين لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونج كونج في تحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2015.76 دولار للأوقية ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية مارس آذار.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 827.83 دولار للأوقية ونزلت الفضة 1.4 بالمئة إلى 16.82 دولار.