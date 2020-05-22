43300 شخص عدد الوفيات جراء #كورونا في 319 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة الوفيات من ضحايا كورونا في 319 مدينة في إيران وصلت إلى أكثر من 43300.

وقد بلغ عدد الضحايا في خراسان الرضوية 3060، وفي خوزستان 3125، وفي أذربيجان الشرقية 1520، وفي سيستان وبلوجستان 1330، وفي همدان 1266، وفي لورستان 1265، وفي كردستان 815.

وصل حجم الكارثة إلى درجة أقر نائب وزير الصحة : اصيب حوالي 10000 من الطاقم الطبي في البلاد بكورونا يتضح من هذه الإحصائيات جليًا مدى التزوير والتلاعب في الإحصاءات الرسمية للمصابين والضحايا.

في حين أن عدد المصابين في ارتفاع مطرد، بحسب إحصائيات مفبركة لوزارة الصحة، ووصل اليوم إلى 2392، تحدث روحاني أمس عن تراجع انتشار كورونا والوصول إلى عتبة الاحتواء» وعزا بوقاحة انتشار كورونا في عدة محافظات إلى عدم الامتثال للتعليمات من قبل المواطنين.

وتأسيًا لروحاني، أعرب وزير الصحة نمكي عن قلقه بشأن الذروات الجديدة لكورونا، وألقى باللوم على المواطنين مرة أخرى، قائلاً: «في خوزستان وبعض المحافظات الأخرى، حيث نشهد تفشي جديد لكورونا، هذا ناجم تمامًا عن عدم مراعاة المبادئ والبروتوكولات الصحية.

أرجو من المواطنين عدم السفر خلال عطلة عيد الفطر، الرحلات الجديدة تعني إصابات جديدة … إذا حدث شيء جديد وتسبب في تفشي المرض، فسيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي ولزملائي السيطرة عليه. الأعزاء الذين يسافرون من أجل الاستجمام يجلبون المرض معهم لفترة طويلة .

وقال جهانغيري، النائب الأول لروحاني يوم أمس بخصوص العام الدراسي المقبل: من المحتمل أن يصبح الوضع أسوأ مما هو عليه هذا العام.

ويعتقد بعض الأطباء أننا قد نشهد تفشيًا حادًا لفيروس كورونا من خريف هذا العام. بالنسبة للحالة الأكثر تفاؤلاً، إذا تم التحكم في الفيروس إلى حد ما، فإن فكرة أن الوضع سيعود إلى الماضي هو اعتقاد خاطئ.