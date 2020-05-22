بدء استقبال طلبات دعم السعوديين العاملين في “نقل الركاب”.. اليوم

أعلنت الهيئة العامة للنقل المساعد لتنمية النقل البري، البدء في استقبال طلبات الدعم، للسعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، إلكترونيًّا، بداية من اليوم الجمعة، وحتى 5 يونيو المقبل.

ويأتي إعلان الهيئة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، في مختلف مناطق المملكة.

وقال نائب رئيس الهيئة المهندس عبدالمجيد الطاسان، إن الهيئة استكملت حصر قوائم المتقدمين على المبادرة، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة، ولا يرتبطون بوظيفة أخرى، ويعد هذا النشاط هو المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لهم.