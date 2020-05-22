أسعار النفط تهبط مع تنامي التوتر بين الصين وأمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري، مما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

وانخفض خام برنت 1.43 دولار أو ما يعادل أربعة بالمئة إلى 34.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 5.3 بالمئة إلى 32.11 دولار للبرميل بعد أن تراجع إلى 30.72 دولار في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة وما زالت على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل نيسان حين انخفض الخام الأمريكي دون السفر.

لكن الأسواق أصيبت بخيبة أمل من قرار الصين عدم وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري مع بدء اجتماع لمدة أسبوع لمجلس نواب الشعب

الصيني.

ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونج كونج يضر بالنفط وبقية الأسواق.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد فعل قوي إزاء السعي لفرض المزيد من السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.

في الوقت ذاته يعود الطلب على البنزين، إذ تظهر بيانات أُعدت لرويترز أن حركة المرور في بعض عواصم العالم تتعافى إلى مستويات مسجلة قبل عام بعد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات بزيادتها بحسب ما أظهرته بيانات رسمية هذا الأسبوع.