“الهلال” يؤجل ملف التعاقدات حتى نهاية كأس الأمير محمد بن سلمان

قرر نادي الهلال السعودي تأجيل ملف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين محليين أو أجانب لحين حسم موقف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم.

وتوقف الدوري السعودي منذ مارس الماضي بسبب تفشي انتشار وباء فيروس كورونا.

وينتظر مسؤولو الهلال تقريرا فنيا من الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لوضع خطة الموسم المقبل، حيث من المتوقع إجراء تغييرات للاعبين الأجانب والمحليين على نطاق ضيق للغاية.

وتحاول الإدارة عدم إرهاق خزينة النادي بالمزيد من الالتزامات المالية، في ظل الأزمة الجارية التي تعاني منها جميع الأندية.