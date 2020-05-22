فيتوريا باقٍ في “النصر” مقابل 7 ملايين يورو

بات من المرجح أن يستمر البرتغالي روي فيتوريا، مدربا لفريق النصر السعودي لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، بعد دخول مفاوضاته مع النادي مرحلة إيجابية.

وتعامل فيتوريا بروح إيجابية مع إدارة النصر خلال التفاوض على تجديد عقده، لاسيما وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن اقتراب فيتوريا من تدريب فريق فنربخشه التركي، إلا أنه انحاز لتجديد عقده مع الهلال السعودي، مقابل 7 ملايين يورو سنوياً، مع إضافة بعض الامتيازات المادية حال تحقيق الألقاب.

يذكر أن فيتوريا حقق مع فريقه لقب النسخة الماضية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.