لمنع سقوطه… قطر تنعش خزانة أردوغان بــ10 مليارات دولار

تلقى البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، 10 مليارات دولار، عبر اتفاق مبادلة للعملة المحلية بين البلدين، قال خبراء إنه بمثابة قبلة الحياة للرئيس التركي، رجب إردوغان، ونظامه الحاكم.

وأعلنت تركيا، الأربعاء، إبرام اتفاق مع قطر لزيادة حد بادلة العملة بينهما من 5 إلى 15 مليار دولار، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية.

كانت وكالة رويترز للأنباء ذكرت الأسبوع الماضي أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين توسعة خطوط مبادلة قائمة، والمملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط شبيهة.