مصر: ضبط خلية إرهابية إخوانية على صلة بقناة الجزيرة القطرية #عاجل

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من ضبط خلية إخوانية، اليوم الجمعة، على صلة بقناة الجزيرة القطرية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن نشاط الخلية تمثل في تنفيذ مخطط يستهدف المساس بأمن البلاد، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، لبثها بقناة «الجزيرة»، تنفيذًا لتوجهات تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضحت الوزارة أن أبرز القائمين على المخطط هم الإخواني الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعبد الله محمد عبد العزيز القادوم، ومعتز محمد عليوة مطر، ومحمد ناصر علي عبد العظيم، وعمرو أحمد فهمي خطاب.

وأضافت أنه تم ضبط القائمين على المخطط بالداخل وهم: معتز بالله محمود عبد الوهاب، مالك شركة «تيم وان برودكشن»، وأحمد ماهر عزت مدير ومشرف أستوديو «بوهمين»، وسامح حنين سليمان «مسؤول إنتاج الأفلام»، وهيثم حسن عبد العزيز محجوب، «مسؤول إعداد المواد الفيلمية»، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف، «مسؤول إعداد المواد الفيلمية».

وأكد بيان وزارة الداخلية أن تفتيش محال إقامة المذكورين ومقر الشركة والاستوديو أسفر عن ضبط عدد من الأفلام الوثائقية، تمهيداً لإذاعتها عبر قناة «الجزيرة»، تتضمن محتوى مفبركا، حول الأوضاع الداخلية بالبلاد.

وأشارت إلى أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي أصدر تكليفا للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة المقيم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقى حول الأوضاع بشمال سيناء والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني، من أجل إذاعتها عبر قناة «الجزيرة»، وقد اضطلع بتشكيل مجموعة لتنفيذ المخطط جميعهم من جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت البيان إلى أن العناصر الإخوانية الستة الذين يعملون تحت إمرة «مرجونة»، هم كل من سلامة سالم على البس، وحسن حسين محمد حسن العزاوى، وأحمد محمد إبراهيم عبد الله حسين، وإبراهيم سالم موسى موسى عمران، وصلاح سالم خالد صباح، وتوفيق سالمان سلامة البدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.