خريطة توزيع إصابات #كورونا في المملكة.. الرياض تتصدر قائمة المدن الأكثر إصابة بـ856 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت الرياض 856، جدة 403، مكة 289، المدينة 205، الدمام 194، الدرعية 118، الجبيل 87، القطيف 77، الخبر 73، الطائف 52، الهفوف 49، الظهران 49، رأس تنورة 15، نجران 15، بقيق 10، بريدة 9، ظلم 9، بيش 9، صفوى 8، شرورة 8، صبيا 7، خميس مشيط 6، أبها 5، تبوك 5، المجاردة 4، النعيرية 4، قلوة 4، الخرج 4، وادي الدواسر 4.

محايل عسير 3، ينبع 3، الهدا 3، الليث 3، المخواة 3، ضباء 3، القوز 3، حائل 3، عرعر 3، الدلم 3، ميسان 2، القنفذة 2، حزم الجلاميد 2، حوطة بني تميم 2، المجمعة 2، المزاحمية 2، ضرماء 2، وحالة واحدة في كل من المبرز، النماص، بللسمر، قرية العليا، بيشة، أم الدوم، العقيق، خليص، العارضة، العيدابي، الحرث، بقعاء، رويضة العرض، ثادق، ليلى، جديدة عرعر، الدوادمي، السليل، حوطة سدير، حريملاء.