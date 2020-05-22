متحدث الداخلية: الجهات الأمنية تبدأ في الخامسة عصر اليوم تطبيق #منع_التجول الكامل

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 م.

وأهاب بجميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري .

وأكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم، استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقاً مثل نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 10 مساءً وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.

وأشار إلى أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأكد أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة “أبشر” للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة.