مصر تطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

طرحت وزارة المالية المصرية، سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح (4- 12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و1.75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرًا.

وأفادت وزارة المالية في بيان لها اليوم، بأن الطرح شهد منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق إلى أكثر من 22 مليار دولار.