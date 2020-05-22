رسميا.. بدء منع التجول والخروج نهائيا من الآن وحتى الأربعاء المقبل #عاجل #منع_التجول #منع_التجول_الكلي

دخل، منذ ثوانٍ، قرار منع التجول الكلي في المملكة، حيز التنفيذ، في إجراء وقائي، لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

وكانت وزارة الداخلية قررت منع التجول الكلي الفترة من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو/أيار 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو/أيار 2020 ميلادية، طوال اليوم، في مدن ومناطق المملكة كافة.

وأكدت الوزارة ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، وذلك وفقاً للائحة الحد من التجمّعات التي أصدرتها وزارة الداخلية في 14 رمضان 1441 هجرية الموافق 7 مايو/أيار 2020 ميلادية، وتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وكان “الأمن العام” قد ذكر المواطنين، عبر رسائل نصية sms وجّهها الأمن العام عبر شركات الاتصالات بالمملكة اليوم (الجمعة)، بموعد منع التجول الكلي.