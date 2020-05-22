ضبط موقع لتصنيع الخمور في جدة

تمكنت ⁧‫أمانة جدة‬⁩، بمشاركة الجهات الأمنية المختصة من ضبط موقع بحي الحرازات لتصنيع وتعبئة الخمور يديره عمالة مخالفة وتم التحفظ عليه وعلى ما بداخله، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي السياق ذاته، تواصل أمانة جدة وفروعها جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية والمواد الاستهلاكية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، وذلك من باب الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.