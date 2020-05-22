عاجل.. شرطة مكة: سقوط تشكيل عصابي احتال على المواطنين لجمع الأموال لمصلحة شخص خارج المملكة

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بعصابة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، (5) خمسة من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة، لقيامهم بالمشاركة في الاحتيال على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لمصلحة شخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين بالمملكة ويقوم بترويج رسائل عبر مواقع التواص الاجتماعي يطلب فيها التبرع مالياً، موهماً ضحاياه أنها لحالات إنسانية مستغلاً انتحاله لصفة المسؤول، وقد جرى إيقافهم وضبط الأموال التي تمكنوا من جمعها من الاحتيال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.