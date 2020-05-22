البلديات”: أكثر من 106 آلاف فرد وآلية باشروا أعمال النظافة خلال رمضان لمواجهة كورونا

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا المتضمنة لبرامج التطهير والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لها خلال فترة منع التجوّل، تحقيقًا لسلامة أفراد المجتمع، وتسخير كافة إمكانياتها البشرية والآلية والفنية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان حماية صحة كافة أفراد المجتمع، والحد من انتشار هذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة، أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات في كافة مناطق ومحافظات المملكة نفذت 341568 زيارة رقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، خلال شهر رمضان، وذلك على مستوى كافة مناطق المملكة.

وأكدت أن منظومة القطاع البلدي قامت بتهيئة وتجهيز 23670 آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة للنظافة العامة والإصحاح البيئي للتعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال رمضان من سيارات ومعدات ثقيلة وأجهزة، حيث تم تجنيد 282585 عامل ومراقب لتنفيذ عمليات النظافة العامة والإصحاح البيئي منهم 91838 عامل نظافة عامة، و15161 عامل للرقابة والإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الميدانية طهرت 4060392 آلية ومعدة وحاوية لضمان توفير البيئة الصحية المناسبة داخل الأحياء ومنع انتشار العدوى بين السكان.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الإجراءات الاستباقية للأمانات والبلديات التابعة لها لمواجهة جائحة كورونا والسيطرة عليها ومنع انتشارها تضمنت تطهير 343923 موقعًا بالشوارع والساحات والحدائق والأماكن العامة داخل الأحياء.

ولفتت إلى أن فرق النظافة بالأمانات بذلت جهودًا كبيرة لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين حيث بلغ إجمالي كمية النفايات المرفوعة 1707936 طن من النفايات وفق برنامج زمني محدد يغطي مدن المملكة لخدمة السكان والوحدات السكنية والتجارية.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأن تعاون السكان يعد أحد أبرز عوامل نجاح خطط منظومة القطاع البلدي اليومية اليومية للحفاظ على نظافة المدن، مثمنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها في وقتها المحدد، ليتم رفعها في الوقت المناسب.

كما أنهت الأمانات والبلديات إزالة 3111319 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات الصلبة خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملات النظافة والإصحاح البيئي داخل النطاق العمراني للمدن والقرى.

وأكدت الوزارة، أن فرق الرقابة الميدانية رصدت خلال شهر رمضان المبارك 25241 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت 2132 مخالفة التكدس في الأسواق المركزية، و2326 مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة، و9733 مخالفة لمزاولة أنشطة مستثناة خلال ساعات حظر التجول، 1247 مخالفة التكدس في مساكن العمالة، إضافة إلى 9803 مخالفات تتعلق بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية.

وأضافت الوزارة بأن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 204 منشآت بسبب بلاغات عن مخالفات للاحترازات الصحية والوقائية في الصحة العامة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعلنت منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة السكان تعزيزًا للإجراءات التي تتخذها المملكة في هذا الشأن، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة واللجنة المختصة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث قررت الوزارة إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى إغلاق محلات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، كما تم إخطار المطاعم ومقدمي المشروبات على اقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية فقط، ومن ضمن جهود الوزارة الاحترازية، منعت الوزارة التجمعات في الأماكن العامة في المتنزهات والمنتجعات، والحدائق، والشواطئ، والمتنزهات البرية، والمخيمات ومن في حكمها، وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية التجارية بالمدن والقرى، فيما تم إيقاف عمل المزادات والحراجات، وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة لتعليمات الجهات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة. كما تضمنت جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ جميع محطات الوقود وأنشطة التموينات الغذائية (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها) بتوفير الخدمة على مدار الساعة دون إغلاق.

كما وفرت البلديات للمستفيدين عدة خدمات يمكنهم الحصول عليها من منازلهم، من خلال خدمات دعم منصة “بلدي” للرخص التجارية، وفرز الأراضي المخططة، والاستعلام عن المعاملات، وتعديل الصكوك، وتسجيل صك لمخطط معتمد، والأفكار الاحترازية، والإبلاغ عن الأماكن الموبوءة، وإصدار تراخيص التنقل خلال أوقات الحظر للعاملين في الأنشطة الخاضعة للإشراف البلدي المستثناة من قبل الجهات المختصة، حيث تم إصدار 79059 ترخيص، ليُنجِز المستفيد معاملاته من منزله دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار الفيروس.