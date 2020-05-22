بتوجيه من أمير عسير.. منفذ “نصاب” جاهز لمواجهة كورونا

بتوجية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا وبمتابعة من سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و بإشراف مباشر من سعادة رئيس بلدية محافظة بلقرن الأستاذ أحمد بن عوض البارقي، أنهت بلدية بلقرن إنشاء و إنجاز منفذ عقبة (نصاب) خلال زمن قياسي لم يتجاوز الـ7 أيام.

البلدية بجميع طواقمها أخذت على عاتقها إنجاز المنفذ خلال وقت القياسي وعملت جاهدة على تهيئتة بالشكل المناسب وفق أعلى معايير الجودة ومقاييس الدقة والسلامة.

وتشرف بلدية بلقرن بشكل مباشر على توفير كافة وسائل الأمان الصحي في المنفذ لرجال الأمن، والممارسين الصحيين وتجري عمليات تعقيم المنفذ بشكل دوري.

ويذكر أن منفذ (نصاب) يقع في الجهة الغربية من محافظة بلقرن و يربط منطقة عسير بمنطقة مكة المكرمة ويعد من أهم الطرق الرابطة بين تهامة العرضيتين والسراة والساحل الغربي.