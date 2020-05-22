أول وزير عراقي من حكومة الكاظمي يصل الرياض لبحث ملفات مهمة

أوفد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير المالية الدكتور علي علاوي إلى السعودية لبحث عدد من الملفات المهمة.

ووصل علاوي إلى الرياض وكان في استقبال الوفد العراقي في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

ويبحث الجانبان العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار.

وكانت السعودية قد أعربت عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة، مصطفى الكاظمي، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين.

وفور تشكيل الحكومة العراقية، أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز، برقيتي تهنئة إلى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.