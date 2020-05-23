“التعليم” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم “اقرأ وارتق”

أعلنت وزارة التعليم أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم “اقرأ وارتق”، والتي شارك فيها بمشاركة أكثر من ٢٢ ألف طالب وطالبة.

وجاءت المسابقة بالتعاون مع جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وضمن أنشطة وزارة التعليم لطلبة التعليم العام بمختلف المراحل.

وتنافس المتسابقون في سبعة فروع جاءت على النحو التالي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والفرع الثاني حفظ ١٥ جزءاً، والفرع الثالث حفظ ١٠ أجزاء، والفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء، والفرع الخامس حفظ ثلاثة أجزاء، فيما جاء الفرع السادس في التلاوة لمرحلتي المتوسطة والثانوية، وجاء الفرع الأخير للمرحلة الابتدائية، كما بلغ مجموع الفروع للبنين والبنات١٤ فرعاً.

وجاءت آلية تنفيذ المسابقة عن طريق إنشاء ٥٦ جلسة استماع افتراضية عبر المقرأة، حيث استوعبت كل جلسة حوالي ١٠٠ متسابق، كما خصصت أربع جلسات لكل مسابقة، يشرف عليها اثنان من المحكمين، ومشرف للدعم الفني، وبلغ إجمالي المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ٦٣ محكماً ومحكمة.



