خلال 24 ساعة: أكثر من 1200 وفاة بفيروس #كورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 1260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 الجمعة (00,30 ت غ السبت).

في المجموع، توفي 95,921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1,6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة حكام الولايات الأميركية الى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة فورا رغم فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد هي أماكن اساسية تقدم خدمات لا غنى عنها، مضيفا : أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا.

وتابع : إن لم يمتثلوا، سأتخطى الحكام، من دون أن يوضح كيفية قيامه بذلك، علما أن قرار إعادة فتح أماكن العبادة يتوقّف على سلطات كل ولاية.

وكان ترامب أعلن الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.