إدواردو يوّدع ومدرب #الهلال: جيوفينكو مطلوب مع “الزعيم” لموسم آخر

طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إدارة النادي بالإبقاء على المحترف الإيطالي سيبستيان جيوفينكو مع الفريق لموسم آخر.

وينتظر أن تبدأ إدارة نادي الهلال في مفاوضة اللاعب للتجديد بعد عودة اللاعبين من بلدانهم في يونيو المقبل.

وفي المقابل اقترب البرازيلي كارلوس إدواردو من توديع الملاعب السعودية والعودة للدوري البرازيلي بعد فترة احترافية ناجحة مع الهلال حقق خلالها ألقاب ست بطولات، أهمها دوري أبطال آسيا، وختمها بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي والتي حل فيها الهلال رابعا.

ويرغب إدواردو في أن يختتم مشواره بتحقيق الدوري والكأس مع الفريق في الموسم الحالي بعد استئنافه المحتمل في يوليو أو أغسطس المقبلين.

ويتصدر الهلال جدول الدوري قبل نهايته بثماني جولات وبفارق ست نقاط عن أقرب منافس في حين وصل مع الفريق إلى قبل النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبسبب تداعيات جائحة كورونا ينتظر أن تغير إدارة النادي فكرة إقامة المعسكر الخارجي وينتظر أن يكون داخليا وتحديدا في مدينة الطائف منتصف يونيو المقبل.