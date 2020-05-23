319 مدينة إيرانية موبوءة بـ #كورونا.. والضحايا 43 ألفا

أكدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن حصيلة ضحايا كورونا في 319 مدينة في إيران وصلت إلى أكثر من 43 ألفا و600 حالة وفاة. رغم إعلان السلطات الرسمية أن إجمالي الضحايا أقل من 7500.

وقالت المنظمة إن عدد الضحايا في طهران 7090، وفي خوزستان 3195، وفي أذربيجان الشرقية 1545، وفي لورستان 1290، وفي المحافظة المركزية 606، وفي كرمان 525، وفي كوهكيلويه وبوير أحمد 287. ووفقًا للأطباء، توفي أكثر من 220 شخصًا من فيروس كورونا في مستشفى لبافي نجاد في طهران وحدها لحد الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في مقابلته اليومية: “الوضع في محافظة خوزستان مازال أحمر”، فيما دعا إحسان بور، المتحدث باسم جامعة جندي شابور، للعلوم الطبية المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة مطلقة والامتناع عن إقامة مراسيم عيد الفطر والتقاليد السنوية.

وقال رئيس جامعة إيرانشهر للعلوم الطبية: بعد الزيادة في عدد الأشخاص المصابين بكورونا في مدينتي إيرانشهر وجابهار، تم تصنيف هاتين المدينتين بين مدن “الحالة الحمراء”. سيتم إغلاق المراكز التجارية والوحدات الخدمية في المنطقة الحرة في جابهار من 22 مايو حتى إشعار آخر.

وقال قائممقام مدينة خاش: “الوضع في المدينة ليس طبيعيا … بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا، سيتم إغلاق سوق خاش لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الجمعة، باستثناء النقابات الأساسية التي توفر الطعام العام”.