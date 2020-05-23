حميدتي يهدد الإخوان في السودان: اليد التي تمتد للثورة سنقطعها

اتهم نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، محمد حمدان دقلو، جهات لم يسمّها في البلاد بمحاولة إجهاض الثورة، وقال إنهم صاحون لمؤامراتها.

وجدد حميدتي هجومه ضد رئيس المخابرات السابق، صلاح قوش، واتهمه بتنفيذ أجندة خارجية. وقال: “نقولها بالواضح: النظام السابق انتهى ولن يعود، وعلينا المضيّ قدما”.

وأضاف حميدتي: نعمل بروح الفريق الواحد، حكومة ومجلسا سياديا وحرية وتغييرا. مؤكدا أن الفترة الانتقالية محروسة، والشعب الآن يجنى ثمار ثورته، وأنهم مع المدنية.

وشدد حميدتي على أن “اليد التى تمتد للثورة سوف يتم قطعها”، بنص تعبيره.